日本気象協会は「冬用タイヤ準備前線」を発表しました。北海道・東北では、すでに冬用タイヤの装着が必要な地域があります。また日本海側や東日本の太平洋側では、山沿いを中心に11月前半までに交換が必要となるでしょう。さらに平野部でも日本海側全域や太平洋側の多くの地域で、11月後半までの交換を心がけてください。今年は全国的に冬の訪れが早まる予想です。昨年よりも早めの冬道準備を心がけましょう。「冬用タイヤ準備前線