ことし7月、売春防止法違反（客待ち）で現行犯逮捕された27歳の女性＝起訴猶予処分＝。女性への取り調べで、勤務先のガールズバー店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と、マネジャー・田野和彩容疑者（21）に売春させられていたことがわかり、警視庁保安課はこのふたりを同容疑（管理売春）で逮捕した。27歳女性は3ヶ月で400人ほど客の相手をさせられていたという。【写真多数】”美人マネージャー”と話題の田野和彩容疑者（21）。〈