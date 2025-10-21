ヤクルトは２１日、都内の球団事務所でスカウト会議を行い、２３日のドラフト会議に向けて１位指名候補１２人をリストアップした。小川淳司ＧＭは「例年でいうと、１２球団あるので、１２人の候補者は考える。誰が競合になる、ならないというのははっきりわからない。競合はある程度の覚悟が必要」と話した。創価大・立石が１位指名の最有力となっているが、最終的には林田哲哉球団社長と池山隆寛監督が参加する２２日のスカウ