◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス―巨人（２１日・ひむか）巨人の佐々木俊輔外野手が、満塁弾をたたき込んだ。オイシックス戦に「３番・中堅」で先発出場。６点リードの３回１死満塁で相手先発・高野に対すると、２ボール１ストライクからの右翼ポール際へとライナーで運んでリードを広げた。２年目の今季、１軍では５３試合に出場して打率２割４分８厘、０本塁打、１０打点をマーク。ＤｅＮＡとのクライマックス