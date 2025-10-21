１９日、自動車を満載し、重慶団結村センター駅を出発した「中欧班列」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶10月21日】中国重慶市の国際貨物専用ターミナル、重慶団結村センター駅から19日、市内製の自動車を満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が出発した。重慶鉄道物流センターによると、1〜8月に成渝地区（成都・重慶）を発着した中欧班列は3800本以上で、輸送貨物は31万TEU（20フ