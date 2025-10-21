26日投開票の宮城県知事選に立候補した村井嘉浩知事は21日までに、事実に基づかない自身への誹謗中傷が交流サイト（SNS）で拡散されているとして「法的措置を検討している」とユーチューブに投稿した。村井氏が、公約にない「宮城県をザンビアのホームタウンに」などの政策を訴えているかのような画像が出回っている。X（旧ツイッター）に投稿された画像には、村井氏の写真を背景に「悪行14選」として虚偽を交えた主張を列挙。