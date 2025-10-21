「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）ブルージェイズがマリナーズとの大激闘を制し、４勝３敗。３２年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。試合後、元日本ハムで現在はブルージェイズのフロントスタッフとして働く加藤豪将氏もインスタグラムを更新。グラウンド上で撮影した妻との２ショットで背後に写ったドン・マッティングリーコーチにメッセージを記し、「選手として