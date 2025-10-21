先月、群馬県内で警察官に刃物を振り回すなどして逮捕されたカンボジア国籍の男が、群馬県内の住居に侵入し車などを盗んだ疑いできょう再逮捕されました。住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、住居不定、職業不詳のカンボジア国籍、ホン・セイハー容疑者（31）です。ホン容疑者は先月11日、群馬県大泉町の住居に侵入し、車の鍵などを盗んだ上、敷地内に停めてあった車を盗んで走り去った疑いがもたれています。ホン容疑者はこ