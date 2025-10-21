若手ピアニストの登竜門、「ショパン国際ピアノコンクール」で東京都出身の桑原志織さん（30）が4位に入賞しました。【映像】桑原さんの本演奏「ショパン国際ピアノコンクール」の本選が20日まで3日間ポーランドで開催され、桑原志織さんが4位に入賞しました。桑原さんは、東京芸術大学のピアノ専攻を首席で卒業し、ベルリン芸術大学大学院で学びました。「ショパン国際ピアノコンクール」は、原則5年に1回開催され若手ピア