元阪神タイガース内野手の関本賢太郎氏（47）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。野球を始めたきっかけが、駄菓子店でおごってもらった50円のアイスバーだったと回想した。番組では、「関本が野球を始めたきっかけ50円のアイス」とテロップ表示。MCハライチ澤部佑が「関本さんが野球始めたのが50円のアイス、って」と尋ねると、関本氏は「そうなんですよ。実家の前が駄菓子屋さんで、駄菓子屋さ