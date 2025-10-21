「麒麟」川島明（46）が21日、都内で、プライムビデオの恋愛リアリティー番組最新作「ラブトランジット」シーズン3の配信記念イベントに出席した。これまで、ともにスタジオMCを務めてきた指原莉乃（32）、今回から新たに加わったホラン千秋（37）も登壇した。同作は、1度別れた5組の元カップルが、元恋人であることを隠して約1カ月間の共同生活を送り、元恋人との復縁か、新しい恋に進むか、それぞれの参加者が自身の気持ちと向