1926年の開業から群馬の発展を支える上毛電気鉄道は2025年12月12日まで、開業100周年に向けた新たな宣伝キャラクター「ジョモネコに会える」プロジェクトの実現を目指し、クラウドファンディングを実施しています。 【どれが文化財になってる？】これが開業100周年を迎える上毛電気鉄道です（画像）上毛電気鉄道は、群馬県の前橋市と桐生市を結ぶローカル鉄道で、1926年の開業から来年で100周年を迎えます。開業当時の車両「デ