令和７年１０月２１日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】全国・東北の天気はどうなる？ ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けるため低い日が多く、かなり低い所もあるでしょう。その後は、平年並の日もありますが、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、１０月３０日頃からは、かなり高い日もあるでしょう。気温の変動が大きい見込みです。農作物の管理等に注意してください。東・西日本の