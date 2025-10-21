カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２１日、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。中継で生出演した自民党の小林鷹之政調会長は、衆院の１回目の投票で高市氏が過半数を獲得したことの受け止めについて「まず、今日初めて女性の総裁が誕生したということで、いち国民として非常にうれしく思っています」と語った。一方で、参議院議員では過半数にわずかに