ＮＴＴドコモは２１日、スマートフォンの決済サービス「ｄ払い」などが利用しづらくなるトラブルについて、午後４時過ぎまでに復旧したと発表した。正午過ぎから、ｄ払いやドコモメールなどが利用しづらくなっていた。詳しい原因を調査している。