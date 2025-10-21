元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２１日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、高市早苗新総理が、日本維新の会にあいさつにいった中継に一瞬言葉を詰まらせた。維新との連立を組み、女性初となる高市新総理が誕生。高市総理は選出後、日本維新の会の事務所を訪れ、笑顔で吉村洋文代表、藤田文武幹事長らと握手を交わした。橋下氏はこの中継に「政策は賛否ありますから、厳しく見ていきますが、ちょっとだけ感傷的に言わ