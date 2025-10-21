【モデルプレス＝2025/10/21】富士急ハイランドが、2026年に新エリア「サンエックスエリア（仮称）」を開業することを発表。サンエックスがテーマパーク内に常設でエリアを構えるのは、今回が初めてとなる。【写真】富士急、新エリア発表 “3つのポイント”詳細解禁◆富士急ハイランド、新エリア発表富士急行株式会社は、サンエックス株式会社と、2026年に富士急ハイランドにサンエックスキャラクターの世界観を常設で楽しめる新拠