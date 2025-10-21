石破茂首相率いる石破内閣は2025年10月21日午前に最後の閣議を開き、総辞職した。SNSでは、首相官邸を去る石破氏に手渡された花束の色が注目を集めている。「花束ミャクミャクカラーにした人センスいいな」石破氏は同日、Xを通じて「386日のながきにわたり、ほんとうにたくさんの方々と、たくさんの仕事ができたことを、心からありがたく思います」と在任期間を振り返った。「一緒に働いてくださったみなさまに心からの感謝を申し