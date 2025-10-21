日産ブランドを代表するGTカーの行く末を心配する声も2025年10月9日、日産は10月末より東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」出展概要を発表しました。長い歴史を誇るFRスポーツセダン「スカイライン」も展示されますが、高性能仕様「400R」の新たな特別仕様車が初出展されるといいます。【画像】超カッコいい！ これが日産の「“次期”スカイライン」!? 画像で見る（30枚以上）