女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年10月31日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝家を留守にしている時も、部屋でペットが何をしているかを見ることができる“ペットの見守りカメラ”。気になったときにすぐにスマホなどで様子を確認できます。ただしそのカメラに、映ってはいけない人が映り込んでしまうことも……