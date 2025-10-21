【新華社武漢10月21日】中国湖北省の神農架林区で、雨上がりに壮大な雲海が現れた。展望スポットでは観光客らがじゅうたんのように広がる雲に見入っていた。神農架で秋は雲海観賞に適した季節であり、特に大雨が降ってから6〜12時間は良いタイミングとされる。（記者/潘志偉）