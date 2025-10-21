２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３０円５６銭（０・２７％）高の４万９３１６円０６銭だった。２日連続で最高値を更新した。午前の取引では、自民党の高市総裁の首相選出に対する期待感から一時、前日比７００円超上昇して４万９９００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。しかし、午後の取引では心理的節目の５万円を前にした利益確定の売りが出て、日経平均は上げ幅を縮小。高