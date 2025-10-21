21日の日経平均株価は荒い値動きとなるなか、取引時間中、終値ともに史上最高値を更新して一日の取引を終えました。【映像】5万円台に迫る日経平均の動き午前の日経平均は、高市政権発足への期待感などから一時、700円以上上昇しました。11時過ぎには5万円の大台に迫り、4万9945円という取引時間中の最高値をつけました。しかし、午後に入ると売り買いが交錯する中、利益を確定する動きが広がり一時、20日の終値を下回る場面