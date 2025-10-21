一日の終わりに“ほっ”と癒されたい夜。そんなあなたにぴったりの入浴料『睡眠美容 安眠ちゃん』から、数量限定のたっぷりサイズが登場しました♡ラベンダーの香りとミルクの香り、2つの癒しが選べるお風呂タイムで、心と身体をゆるめて翌朝のキレイをチャージ。疲れたカラダを優しく包み込む、特別な“おやすみ前美容”を叶えます。 数量限定『安眠ちゃん』たっぷりサイズが新登場 石澤研究所から発売され