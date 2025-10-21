“シャック”の愛称で日本でも親しまれた米プロバスケットボール「NBA」の史上最強センター、シャキール・オニール氏（53）が10月14日に東京・六本木にある吉本興業の新劇場「YOSHIMOTO ROPPONGIシアター」を訪れ、芸人らと交流した。海外番組でも話題となった、とにかく明るい安村をはじめ、ウエスP、ぼよんぼよんらが言葉の壁を超えて笑いを届けるノンバーバル芸を披露。さらにジェラードン、エルフ、野田クリスタルらも駆けつけ