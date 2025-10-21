21日昼前、由利本荘市の由利高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと21日午前11時半ごろ、由利本荘市川口字愛宕町の由利高校の敷地内にいるクマ1頭を、学校関係者が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約60センチだということです。由利高校から100メートルほどの場所では21日朝、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されています。警察が注意を呼び