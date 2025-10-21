俳優・大泉洋（５２）が２１日、都内のテレビ朝日本社でこの日スタートする主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜、後９・００）の取材会に宮粼あおい（３９）、脚本家・野木亜紀子氏と出席した。同局の連ドラ初主演の大泉は、会社をクビになった後、とある会社に合格し、エスパーとして不思議な任務に奔走する主人公・文太役。「自信を持って届けられるドラマなので世界中の賛辞を浴びたい」と胸を張った。大泉と