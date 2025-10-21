きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより130円高い、4万9316円で取引を終えています。高市氏の政策への期待感から、午前中には一時700円以上値上がりし、歴史的節目の5万円まであと50円ほどの水準となる場面もありました。ただ、高市氏が首相に指名されたあとは、「材料が出尽くした」との見方から一時下落に転じるなど、上昇幅を縮小し、取引を終えています。