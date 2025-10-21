AWSのロゴ（ロイター＝共同）【サンフランシスコ共同】米アマゾン・コムは20日、クラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」で発生した大規模な障害が、米東部時間午後6時ごろまでに復旧したと発表した。約15時間に及び、金融取引や政府業務など世界の幅広い分野のほか、任天堂やレシピ投稿サイトを運営するクックパッドなど日本企業にも影響が出た。障害は午前3時過ぎに始まり、AWSのサービスを使う多くのウェブ