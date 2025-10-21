自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。憲政史上初の女性首相が率いる、自民、日本維新の会両党連立による内閣が正式に発足した。日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は同日、自身のＸ（旧ツイッター）で高市総理誕生を祝福。「高市総理誕生、おめでとうございます。日本を前へ進めていきましょう」と、３３文字に強い思いを込めた。また退任した石破茂氏に対して