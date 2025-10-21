ラサールロジポート投資法人 [東証Ｒ] が10月21日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の経常利益は前の期比3.6％増の65.6億円に伸びたが、26年2月期は前期比11.3％減の58.2億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3829円→3910円(前の期は4005円)に増額し、今期は3552円にする方針とした。 株探ニュース