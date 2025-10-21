高市早苗・自民党新総裁の下で、財務省は”逆風”にさらされるかもしれない。総裁選の論戦でこそ高市氏は持論を抑制していたが、本音はかなりの積極財政派だ。 衆参両院で少数与党の今、野党との連携先の筆頭は国民民主党が有力視されているが、国民民主はこの数年の税収の上振れを踏まえ、「年収の壁」など物価高対策では一貫して財源確保論を一蹴しており、高市氏と気脈が通じる。 国民民主の玉木雄一郎代表は財務官僚