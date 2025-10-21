津山市のアパートで自室に火をつけた疑い男を逮捕 津山市のアパートで自分の部屋に火を付けたとして、無職の男（23）が21日、現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は10月19日午後3時40分ごろ、津山市山北の2階建てアパートで、自分の部屋の布団に食用油をまいてライターで火を付け、アパートの1室約14平方メートルを全焼させた疑いが持たれています。