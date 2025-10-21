【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 先週のスイス円は高値圏でのもみ合い。週後半から週明けにかけては上昇が強まる。伝統的に安全資産（セーフヘイブン）として、世界の政治・経済リスクが高まった際に買われやすく、米中関係の緊張などが支え。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:191.20192.00 - **サポート**: 190.00189.00（上昇トレンド継続かどうかの分岐点） 強い上昇