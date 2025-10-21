米連邦政府機関の一部閉鎖が続いているものの、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は２０日に「米連邦政府機関の一部閉鎖は今週中に終わる可能性が高い」、「今週中に終わらなければ、より強力な措置を真剣に検討せざるを得ないだろう」と述べていた。その他のトランプ米政権関係者からも米連邦政府機関の一部閉鎖の解除について楽観的な声が聞かれるようであれば、米株式市場が上昇し、リスク選好の動きで円が売られる可能