16:00レーンECBチーフエコノミスト、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議出席 18:35エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席 20:00ラガルドECB総裁、ノルウェー銀行主催気候会議出席 22:30コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「世界貿易と関税」開会挨拶 臨時国会召集、首相指名選挙実施 トランプ米大統領、米上院共和党議員と昼食会 APEC財務相会合（韓国、22日まで） 国際鉱業資