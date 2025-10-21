テクニカルポイントポンドドル、一目均衡表の雲を下抜ける動き 1.3526ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3524一目均衡表・雲（上限） 1.3510エンベロープ1%上限（10日間） 1.3488100日移動平均 1.3488一目均衡表・基準線 1.341321日移動平均 1.3407一目均衡表・雲（下限） 1.337710日移動平均 1.3376現値 1.3360一目均衡表・転換線 1.3300ボリンジャーバンド2σ