豪ドル円は落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 21日の市場で豪ドルドルはドル高に押される展開となった。午前中は比較的しっかり。アジアの株高を受けたリスク選好の資源国通貨買いなどが支えとなった。10時台に0.6525を付けた後、豪ドル安ドル高に転じた。午後に0.6486を付ける展開。中国政府の大規模支援策への期待が後退し、上海株が売られたことなどが重石となった。 ドル主導ということで豪ドル円は落ち着いた動き。