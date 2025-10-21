西武鉄道は2025年10月21日、新型レストラン列車を新造し、2028年3月から運行を開始すると発表しました。レストランの開発・営業パートナーとして株式会社バルニバービを迎え、両社で列車を運行します。車両デザインは、西武鉄道の特急「Laview(ラビュー)」に続き、建築家の妹島和世氏が担当。厨房面積が「日本一の厨房車両」（西武鉄道調べ）を搭載し、格別な食体験の提供を目指します。現行「52席の至福」の価値をさらに高める同