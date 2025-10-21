東京Vが次戦清水戦へ向けて練習を再開、DF林尚輝（27）が、J1残留決定に意欲を見せた。東京Vは清水に勝てば自力で、引き分けでも、横浜FCが引き分け以下なら決定する。「次、勝つことで、自分たちが挑戦できる舞台が変わる。次の大切さ実感している。緩むと何が起こるかわからない。緩みなく行きたい」と、一気に決めたい考えだ。林は今季、ケガで長期間戦列を離れたが、9月20日の岡山戦（味スタ）で復帰後は出場した4試合は