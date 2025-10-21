窃盗の疑いで、上越市に住む会社員の男（28）が21日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男はことし9月6日午後9時半頃から7日午前9時頃までの間、柏崎市内のアパート駐車場に駐車中だった軽自動車1台（時価約80万円相当）を盗んだ疑いです。車を所有する被害者から「私の車が誰かに使われているようだ」と相談があり、警察が捜査したところ、男が被害者の車を使用した疑いが明らかになったということです。被害者は9