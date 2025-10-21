17LIVEは、自社で運営するVライバーのマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」の設立2周年を記念したイベントを12月6日に開催すると発表した。 参考：1周年記念イベントの様子 今回開催される設立2周年イベント『NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く』には、「NexuStella」に所属するユニット「武士来舞（BUSHILIVE）」や「NexuStella Colorful」のVライバーが参加