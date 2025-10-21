エイチ・アイ・エスがしっかり。同社は２０日の取引終了後、日本アジア投資やＺＵＵと共同で、観光ファンドを設立したと発表。株価の支援材料となったようだ。ファンド総額の目標は１０億円で、募集期間は２０２６年３月３０日まで。観光関連の国内未上場企業を投資対象とする。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS