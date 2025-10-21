徳島ヴォルティスは21日、DF柳澤亘(29)の第一子、第二子となる双子(長男、次男)が7日に誕生したことを発表した。柳澤は昨年にガンバ大阪から徳島に完全移籍。今季J2リーグ戦では22試合に出場し、1ゴールを記録している。クラブ公式サイトを通じ、「私事ではありますが、この度第一子・第二子となる元気な男の子たちが産まれました。命懸けで頑張ってくれた妻と子どもたち、そして数日間チームを離れてしまいましたが、サポー