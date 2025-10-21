21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ272453-0.3 41770 ２. 純金信託 40696 4.6 21635 ３. 日経Ｄインバ 33743 7.96252 ４. 野村日経平均 2626449.0 51140