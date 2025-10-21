魁力屋 [東証Ｓ] が10月21日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の10億円(非連結)→7.2億円に28.0％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.8億円(非連結)→3億円に47.8％減額した計算になる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 １．連結業