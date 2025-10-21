【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、米英豪の安全保障枠組みAUKUS（オーカス）に基づくオーストラリアへの米原子力潜水艦の供与計画が「非常に迅速に進んでいる」と述べた。6月に米国防総省が計画の見直しを表明していたが、前向きな姿勢を示した。ホワイトハウスでオーストラリアのアルバニージー首相との会談冒頭、記者団に述べた。非核国オーストラリアに米原潜を配備した上で、英豪両国で次世代原潜を製造すること