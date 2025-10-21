阿部真央が、地元大分で令和8年4月開校予定の『県立夜間中学「学びヶ丘中学校」』の校歌を担当することが発表された。「学びヶ丘中学校」は国籍を問わず、大分県居住の学齢期を過ぎた15歳以上で、中学校を卒業していない方、または中学校を卒業しているが様々な事情で十分な学びを受けられず、義務教育の学び直しを希望する方を対象とした、夜の時間帯に授業が行われる中学校として開校に向けて準備が進められている。大分県出身と