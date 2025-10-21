ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』より、“日本のためだけ”に作られた日本版ポスターが解禁となった。新キャラクター、新エリア、日本ならではのオマージュなどが描かれている。国別のオリジナルポスターが制作されるのは、本作においては日本のみとなる。【写真】ジュディとニック、正式バディを組むもピンチ？『ズートピア２』場面写真（6点）本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズ