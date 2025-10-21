自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。日本史上初の女性首相が誕生に、自民党の女性議員からも喜びの声が漏れた。鈴木貴子党広報本部長は「ガラスの天井という言われ方をしていますが、間違いなく高市総理は新しい歴史の記録を打ち立てられました」と絶賛。一方で「同時に高市総理が希望されているのは記録じゃなく記憶。みなさんに納得される政治を確立するために総力戦